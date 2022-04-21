"حظينا باستقبال رائع والموضوع سهل وبسيط".. ماذا قال الشناوي في مؤتمر الأهلي والرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

وجه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق الأحمر أمام نظيره الرجاء.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الرجاء مساء غد الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال المؤتمر المنعقد قبل المباراة، دخل الشناوي في حوار مع أحد الصحفيين المغاربة حول دور الحضور الجماهيري في اللقاء وقال "نحن 11 لاعبا في الملعب، ولا أحد من الجماهير سيتواجد في أرض الملعب".

وقال "حظينا باستقبال رائع في المغرب، تتحدثون بحدية وعصبية لا أعلم سببها، والموضوع سهل وبسيط ".

وتحدث الشناوى عن المباراة قائلاً: " الأهلي والرجاء فريقان كبيران ويحترمان بعضهما البعض، ولكن في النهاية هناك فريق سيواصل المشوار ويصعد لنصف النهائي، وآخر سيخرج من البطولة، والأهلي جاهز لخطف بطاقة التأهل وتحقيق أهدافه من البطولة".

وتابع: "الأهلي حضر مبكرًا إلى المغرب؛ من أجل الاستعداد جيدا للمباراة والتأقلم على الظروف هنا في كازابلانكا".

وأنهى: "جميع اللاعبين اعتادوا على اللعب أمام الجماهير في شمال إفريقيا، ويستمتعون بهذه الأجواء، خاصة أن الأهلي سبق له مواجهة الرجاء من قبل مرتين، ولكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، والأهلي جاهز لتخطي هذه المرحلة".

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب السلام بنتيجة (2-1).