موسيماني: نحترم الرجاء.. ونسعى للفوز والتأهل لنصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي بأنه واجهه مرتين وتمكن من الفوز، موضحا أنه يرفض الحديث عن أداء الحكم، وذلك قبل لقاء العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرجاء أن الجهاز الفني يتعامل مع مباراة الرجاء باحترام شديد للمنافس، مشيرا إلى أن الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسوف يدخل مباراة الغد؛ من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

تابع: ""نحن نقبل على مباراة مثيرة وصعبة، ضد فريق مذهل يمتلك خبرة كبيرة، واسماء كبيرة في كرة القدم، ونحن هنا لنقدم لهم كل الاحترام ونحن هنا أيضا لننافس على مكان في نصف النهائي".

ورفض التعليق على أداء الحكم في مباراة الذهاب، قائلًا :"أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة.. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم".

وأضاف: "إنها مباراة في كرة القدم، على الأقل لقد أتينا هنا ونحن نمتلك شيء في أيدينا، ونحن نحاول تحقيق الهدف المطلوب.. لقد أتيت لهنا عدة مرات، ونحن على علاقة جيدة مع الجميع".

وواصل: "هذه أول مرة ألعب فيها أمام الرجاء في المغرب، نحن لعبنا ضدهم مرتين وفزنا مرتين، لكن بالطبع كل الاحترام للجميع".

واختتم قائلًا: "نلعب مباراة كرة القدم وكل شيء يمكن أن يحدث، نحن بالطبع نفتقد بدر بانون والرجاء لديه غيابات أخرى، ويجب ان نتعامل مع الموقف دائما".