إسماعيل يوسف يتحدث عن.. سر الزمالك الحربي..إعتزال شيكابالا..وجلال الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض إسماعيل يوسف المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، الكشف عن صفقات النادي الجديداً مؤكداً في نفس الوقت على حاجة الفريق لإبرام صفقات جديدة.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية إنه لن يتم الإعلان في الوقت الحالي عن ما يخص الصفقات حتى لا تتأثر المجموعة الحالية واصفاً الصفقات الجديدة بـ "السر الحربي".

وأشاد مدرب الزمالك الساب بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي استلم المهمة في ظروف صعبة - على حد قوله- دون إمكانية قيد صفقات جديدة ولكنه يؤدي بشكل جيد في المباريات.

ودعم نجم وسط الزمالك السابق استمرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" للموسم القادم بعد ما تردد عن اعتزاله بنهاية الموسم مشدداً على أن استمراره إلزامي لدوره خارج الملعب وحتي لمدة محددة في الملعب.

أثنى مدرب الزمالك السابق على اختيار إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر وقال "هو المدرب المصري الأفضل في أخر 3 سنوات ولن يجد صعوبة في التعامل مع التجوم في منتخب مصر لإجادته في الجانب النفسي والفني".

وأنهى "أتمني من الجميع مساندة إيهاب جلال وأن يحصل على فرصته كاملة".