قائد الرجاء: سنفعل المستحيل للفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محسن متولي قائد نادي الرجاء البيضاوي المغربي بإنه سيفعل المستحيل بجانب عناصر فريقه من أجل الفوز والتأهل على حساب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة، وبات الآن بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أو التسجيل خارج الأرض من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وقال متولي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة: "نعرف المسؤولية التي علينا، ونعرف أننا لم نكن موجودين في مباراة الذهاب، لكن في عودة دوري الأبطال كلام أخر ومباراة أخرى".

وتابع: "نحن لا نستطيع تغيير قرار الحكم مهما كان، وسنحاول أن نفعل المستحيل في المباراة والجميع يعرف المسؤولية التي يتحملها".

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء منتص ليل الجمعة المقبلة.