رشيد الطاوسي: دع الفلسفة للفلاسفة.. وهدف القاهرة لا يضمن التأهل أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رشيد الطاوسي المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، بأن مباراة العودة أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا سيكون لها سيناريو مختلف.

فاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة، وبات الآن بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أو التسجيل خارج الأرض من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وقال الطاوسي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي في دوري الأبطال: "التخطيط لمباراة الذهاب يختلف عن الإياب، نحن نمتلك أفضلية هدف خارج الأرض، لكن المباراة سيكون لها سيناريوهات مختلفة".

وتابع: "نحن نحتاج إلى انسجام من اللاعبين طوال المباراة ونحتاج إلى التوازن، لا الهجوم العشوائي، ولهذا يجب أن نضع اعتبارات هامة للتحولات خلال المباراة".

أما عن لائحة المباراة في حالة انتهاء لقاء العودة بنفس نتيجة الذهاب، فقال: "عقدنا الاجتماع الفني قبل المؤتمر الصحفي، المباراة ستتحول إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل مع نتيجة مباراة الذهاب، ولن يكون هناك وقت إضافي".

أما عن طريقة لعب الفريق، فقال: "لا يجب أن نلعب بثقة مبالغ فيها لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده".

وواصل: "دع الفلسفة للفلاسفة، فطريقة اللعب يجب أن نبنيها على العناصر المتاحة في الفريق، ويجب أن تكون مرن في التعامل مع كرة موقف وسيناريو المباراة".

وأوضح رأيه في تعامل الفريق من ركلة الجزاء التي احتسبت ضده: "تعاملنا بالشكل المناسب مع ركلة الجزاء غير الصحيحة، وفعلنا الواجب من جانبنا، والرجاء قام بتقديم شكوى للكاف، لكن ماذا حدث في النهاية؟ نحن تعلمنا الدرس ويجب أن نحافظ على تركيزنا في الملعب مهما حدث".