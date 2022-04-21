مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة.
وضمت المجموعة الرابعة –بخلاف منتخب مصر-: غينيا، مالاوي وإثيوبيا.
وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:
*الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو 2022:
الجولة الأولى
مصر ضد غينيا.. (القاهرة)
الجولة الثانية
مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)
*الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2022:
الجولة الثالثة
مصر ضد مالاوي (القاهرة)
الجولة الرابعة
مصر ضد مالاوي (مالاوي)
*الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 مارس 2023:
الجولة الخامسة
مصر ضد غينيا.. (غينيا)
الجولة السادسة
مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)