مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الرابعة –بخلاف منتخب مصر-: غينيا، مالاوي وإثيوبيا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:

*الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو 2022:

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

*الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2022:

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوي (مالاوي)

*الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 مارس 2023:

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)