الارشيف / اخبار الرياضه

كرة يد ..الاهلي يتوصل لاتفاق مع مدرب إسباني لقيادة الفريق في بطولتي أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

توصلت ادارة للاهلي لاتفاق نهائي مع مدرب إسباني كبير لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إنه تم الاتفاق مع مدرب إسباني علي كافة البنود الخاصة بالتعاقد ويتبقى فقط توقيع العقود والتي من المرجح أن تتم مساء اليوم الخميس.

وأضاف "سوف يتم الاعلان الرسمي عن كافة الأمور غداً علي أن يصل المدرب الجديد للقاهرة لقيادة فريق اليد ببطولة السوبر الافريقي وكأس الكئوس القاريه "

وأنهى " أتمت الادارة استعارة القطري من أصل كوبي رفائيل كابوتيه لدعم الافريقي في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكئوس القارية ولا تزال هناك مفاوضات مكثفه مع اأكثر من لاعب للاستعانة بهم " .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا