كرة يد ..الاهلي يتوصل لاتفاق مع مدرب إسباني لقيادة الفريق في بطولتي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

توصلت ادارة للاهلي لاتفاق نهائي مع مدرب إسباني كبير لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إنه تم الاتفاق مع مدرب إسباني علي كافة البنود الخاصة بالتعاقد ويتبقى فقط توقيع العقود والتي من المرجح أن تتم مساء اليوم الخميس.

وأضاف "سوف يتم الاعلان الرسمي عن كافة الأمور غداً علي أن يصل المدرب الجديد للقاهرة لقيادة فريق اليد ببطولة السوبر الافريقي وكأس الكئوس القاريه "

وأنهى " أتمت الادارة استعارة القطري من أصل كوبي رفائيل كابوتيه لدعم الافريقي في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكئوس القارية ولا تزال هناك مفاوضات مكثفه مع اأكثر من لاعب للاستعانة بهم " .