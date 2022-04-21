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الأهلي والرجاء.. "تهاني متبادلة" وعلاقات ودية أجهضت محاولات الفتنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرتبط النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي بعلاقات وطيدة وقوية مكنت الناديين من تخطي محاولات الوقيعة وإثارة الفتنة التي أعقبت مباراتهما معاً قي ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وفازالأهلي على الرجاء 2-1 قبل مواجهة العودة التي تقام غداً الجمعة في مباراة الإياب التي يستضيفها مركب محمد الخامس .

وحظى الأهلي فو وصوله باستقبال مميز ولم يعكر صفو لقاء الكبيرين أية شائبة على الرغم من المحاولات التي سبقت المباراة ورفضها الرجاء قبل الأهلي.

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ولم تكن رسالة الشكر التي وجهها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى نظيره أنيس محفوظ رئيس الرجاء أمس الأربعاء على حسن الاستضافة هي الأولى من تبادل "التهانئُ" عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

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بداية العلاقة وتبادل التهانئُ بين الأهلي والرجاء كان في أكتوبر 2015 بعد فوز الأهلي على الزمالك 3-2 ببطولة السوبر المصري حيث هنأ النادي المغربي بطل القرن بالفوز بالبطولة ليرد الأخير التهئينة قائلاً "كل الشكر لنادى الرجاء على تهنئتنا والوقوف بجانبنا ونتمنى لكم كل التوفيق فى نهائى كأس العرش المغربى.. شكراً للأشقاء"

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وفي مارس 2021 هنأ اللأهلي نادي الرجاء بالذكرى الـ 72 لتأسيسه وكتب عبر صفحتع الرسمية على "فيس بوك" : خالص تهانينا لنادى الرجاء المغربى الشقيق"، وجاء الرد " كل الشكر والتقدير لنادى الأهلى المصرى الشقيق".

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وعقب شهر من تهنئة الأهلي رد النادي المغربي بنفس الطريقة والوسيلة والمناسبة قائلاً "نادي الرجاء الرياضي يتقدم بأحر التهاني لنادي الأهلي المصري الشقيق، وجماهيره العريضة بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 114".

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وفي 11 يوليو من نفس العام هنأ الأهلي الرجاء بالفوز ببطولة الكونفيدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري ليرد بعدها النادي المغربي عقب مرور أسبوع ويهنىء شقيقه بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

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ولم يمر أكثر من شهر ليرد الأهلي ويهنىء الرجاء بالفوز ببطولة الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد جدة السعودي .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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