شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الأحمر أمام الرجاء بالمغرب..تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيم عصر اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا وذلك لعرض الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كلٌّ من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، والدكتور عمرو محب، مترجم الفريق، وأحمد فوزي وكرم عطا محمد، إداريي الفريق، ومندوبي نادي الرجاء، وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأزرق، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل ويرتدي حارس مرماه زيًا كاملاً من اللون الأبيض.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.