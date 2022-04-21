شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعترض على حكام مباراة الإياب أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض مسئولو نادي بيراميدز بعد إسناد إدارة مباراة مازيمبي للحكم البتسواني جوشا بوندو، وبوجود الحكم بكاري جاساما على تقنية الفار، خاصة وأنهما اعتادا على إثارة الجدل خلال خلال إدارتهما للمباريات على مستوى البطولات الإفريقية.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز لليوم السابع، إن هناك حالة استياء وتخوف من قبل الإدارة على حكام مواجهة الأياب أمام مازيمبي، حيث إن جوشوا بوندو، يمتلك سجلا مخيبا للآمال خلال مبارياته السابقة، خاصة وأنه أدار العديد من المباريات للنادي الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، منهم مواجهة الأحمر أمام النجم الساحلي التونسي موسم 2020، التي احتسب فيها الحكم البوتسواني حالة طرد على لاعب الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وهو الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتقدم بشكوى للكاف بجانب شكواه للجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي.

أضاف المصدر إن علاقة بكاري جاساما بالجماهير المصرية، متوترة للغاية، في ظل الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها الجامبي خلال إدارته لمباريات الأندية المصرية، والمنتخب الوطني، ويأتي أبرزها في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017، بين الأهلي والوداد المغربي، عندما تحامل الحكم الجامبي على الأحمر في كثير من القرارات، وظهر ذلك في احتساب مخالفات وهمية لصالح الفريق المغربي، وعدم احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الأهلي.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" أسندت للحكم البوتسواني جوشوا بوندو، إدارة مباراة بيراميدز، أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، على أن يكون الجامبي بكاري جاساما حكما لتقنية الفيديو.