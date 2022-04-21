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معلومة رياضية ..على قنديل أول حكم مصرى يدير مباراة فى كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - وضع الحكام العرب قدما لهم فى نهائيات كأس العالم عام 1966 بالبطولة التى أقيمت بانجلترا ، عندما تولى على قنديل إدارة مباراة كوريا الشمالية و تشيلى ، كأول حكم ساحة عربى .

وفى نسخة 1970 شارك أيضا فى البطولة التى أقيمت بالمكسيك ، ثم جاء من بعده مصطفى كامل محمود ، والذى شارك فى النسخة التالية 1974 

 ومن المفارقات أن بطولة كأس العالم التى أقيمت فى أٍبانيا 1982 ، شارك فيها 3 حكام عرب ، وهم الجزائرى بلعبيد لاركان، و الليبى يوسف الغول ، بالاضافةإلى البحرينى إبراهيم 

وفى 1982 فى إسبانيا شارك لأول مرة ثلاثة حكام عرب وهم الليبى يوسف الغول والجزائري بلعيد لاكارن والبحريني إبراهيم الدوى .

وبالعودة الى التاريخ نجد أن أول حكم  مصرى عربى يشارك فى مباريات كأس العالم هو يوسف محمد ،  بالبطولة التى أقيمت عام 1934 فى إيطاليا، حيث كان حكم راية فى مباراة تشيكوسلوفاكيا وسويسرا بربع النهائى .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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