شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..على قنديل أول حكم مصرى يدير مباراة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الحكام العرب قدما لهم فى نهائيات كأس العالم عام 1966 بالبطولة التى أقيمت بانجلترا ، عندما تولى على قنديل إدارة مباراة كوريا الشمالية و تشيلى ، كأول حكم ساحة عربى .

وفى نسخة 1970 شارك أيضا فى البطولة التى أقيمت بالمكسيك ، ثم جاء من بعده مصطفى كامل محمود ، والذى شارك فى النسخة التالية 1974

ومن المفارقات أن بطولة كأس العالم التى أقيمت فى أٍبانيا 1982 ، شارك فيها 3 حكام عرب ، وهم الجزائرى بلعبيد لاركان، و الليبى يوسف الغول ، بالاضافةإلى البحرينى إبراهيم

وفى 1982 فى إسبانيا شارك لأول مرة ثلاثة حكام عرب وهم الليبى يوسف الغول والجزائري بلعيد لاكارن والبحريني إبراهيم الدوى .

وبالعودة الى التاريخ نجد أن أول حكم مصرى عربى يشارك فى مباريات كأس العالم هو يوسف محمد ، بالبطولة التى أقيمت عام 1934 فى إيطاليا، حيث كان حكم راية فى مباراة تشيكوسلوفاكيا وسويسرا بربع النهائى .