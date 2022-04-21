شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. طارق مصطفى : طاجن باللحمة و البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم " طاجن لحمة بالبرقوق ".

ويتناول مصطفى إفطار رمضان بصحبة أسرته ، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه و أسرته ، إلا أنه تولى مؤخرا تدريب أحد الأندية المغربية.

كما يحرص مصطفى على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص مصطفى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.