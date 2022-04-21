شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة المقاصة بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى الاستعدادا لمواجهة مصر المقاصة بدون راحة ، حيث خاض الفريق مران استشفائي اليوم بعد مواجهة الجونة مساء أمس .

ويواجه سموحة نظيره مصر المقاصة فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وكان فريق سموحة قد خسر بهدف نظيف من فريق الجونة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

ويعانى فريق سموحة بقيادة مديره الفنى أحمد سامى بعدما فشل فى تحقيق الفوز للقاء الثالث على التوالى بالدورى العام، بعدما تعادل مع سيراميكا بهدف لمثله فى الأسبوع 12 ثم خسر أمام فيوتشر برباعية نظيفة فى الأسبوع 13 وأخيرا خسر من الجونة بهدف نظيف.