الامارات | الحسين إربد يغلق قضية المدرب الروماني تيتا.. ويرفع منع قيد اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الحسين إربد يغلق قضية المدرب الروماني تيتا.. ويرفع منع قيد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت اللجنة المؤقتة لنادي الحسين أربد، قضية المدير الفني السابق للفريق الروماني فاليريو تيتا، بالتوصل إلى اتفاق مع المدرب يقضي بمنحه مستحقاته المالية المتراكمة منذ الموسم الماضي، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته على أثر تردي نتائج الفريق في الدوري الأردني لكرة القدم للمحترفين.

وقال موقع "استادكم نيوز" الأردني: "إن المدرب الروماني رفع شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طالب فيها بمبلغ 114 ألف دولار كمستحقات مالية، في قضية اتجه على أثرها "فيفا" الأسبوع الماضي إلى اتخاذ عقوبة بحق النادي ومنعه تسجيل لاعبيه الجدد".

وكان تيتا قد تسلم مهام تدريب الحسين اربد مطلع العام 2021، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في أبريل من ذات العام لتدني نتائج الفريق، ليتجه تيتا في نوفمبر من ذات العام لتولي مهام تدريب المنتخب السوري، في تجربة لم يكتب لها النجاح، وانتهت في فبراير من العام الجري، عقب أخفاق "نسور قاسيون" تحت القيادة الفنية للمدرب الروماني في تحقيق النتائج المرجوة، وتجرع الهزيمة أمام الإمارات وكوريا الجنوبية في إياب الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وفقدان المنتخب السوري فرصة التأهل للمونديال.

ويشار إلى أن الحسين اربد يحتل حالياً برفقة شباب العقبة والفيصلي، صدارة الدوري الأردني للمحترفين مع نهاية جولته الثانية، برصيد أربعة نقاط لكل منهم.

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