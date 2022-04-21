شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة إسماعيل ترأس بعثة سيدات الملاكمة فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن إختيار ماجدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة السيدات المتجهة إلى تركيا يوم 6 مايو المقبل للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 8 و حتى 21 مايو المقبل.

ويشارك الفراعنة فى هذه البطولة بالثنائى رحمة محفوظ وإيمان محمد، حيث يواصلان التأهل للمنافسة فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

كما أكد رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن استضافة مركز شباب المعادى للمرحلة الثانية من بطولة المناطق المستحدثة فى شهر مايو المقبل بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأقيمت المرحلة الأولى شهر فبراير الماضى وتم اختيار قوام المنتخب من خلالها.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى إلى يونيو المقبل بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.