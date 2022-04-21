شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الاتصالات وزد وديا في البروفة الأخيرة لمواجهة الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد مكى المدير الفني لنادى حرس الحدود، خوض مباراتين وديتين مع الاتصالات وزد قبل المواجهة المصيرية مع الأوليمبى المقرر لها يوم الخميس 9 مايو المقبل، في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة دورى القسم الثانى.

ويلتقى حرس الحدود مع الاتصالات يوم الاثنين المقبل على ملاعب النادى، فيما يواجه فريق زد يوم الجمعة المقبل، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الأوليمبى في قمة مباريات مجموعة الإسكندرية وبحرى.

وحقق نادى الحرس الفوز على أبو قير للأسمدة أمس الأربعاء في مباراتين وديتين، خاضها الحرس بفريقين من أجل الاطمئنان على اللاعبين.

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى يتنافس فيها أندية بحرى والإسكندرية، برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبى الذى يحل في المركز الثانى وستكون مباراتهما بمثابة نهائي على بطاقة التأهل قبل 5 جولات من نهاية دورى المظاليم.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من القسم الثانى، فيما سقط الأوليمبى في فخ التعادل السلبى أمام سبورتنج ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثانى.