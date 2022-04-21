7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يحسم الجدل بعد أنباء إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال ،أحدهما أجنبى والآخر محلى.. الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف .

أحدهما أجنبى والآخر محلى.. الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف

استقر مسئولو النادى الأهلى على دعم مركز قلب الهجوم بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما شهد الدفاع اهتزازا واضحا فى هذا الموسم بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين وإصابة الآخر.

اتحاد الكرة يحسم الجدل بعد أنباء إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال

رغم تصريحات مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن عقد الفيفا جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلا أن مصدر آخر داخل الاتحاد نفى عقد جلسة اليوم قائلا المجلس لم يتلق أى إخطار رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له بوجود جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى، على خلفية الأحداث المؤسفة التى تعرض لها لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى وكذلك المشجعين المصريين بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

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