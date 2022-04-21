شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. ثريا محمد كليوباترا السلة: بحب بكار وكنت أتابعه وأنا صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هى ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، والملقبة بكليوباترا السلة من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

قالت ثريا محمد إن أكثر شخصية رمضانية تحبها وأثرت فى شخصيها فى الصغر هى شخصية بكار، حيث كانت تتابعه وهى صغيرة.