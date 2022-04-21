شكرا لقرائتكم خبر عن " النحاس" يعلاج أخطاء زعيم الثغر أمام الزمالك استعداد لموقعه ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فى العاشره مساء اليوم عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى فى علاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت على اللاعبين فى مباراة الزمالك الاخيرة ويستعد إلى مباراة المقاولون العرب المصيرية والمقرر لها الثلاثاء المقبل التاسعة والنصف على ملعب الجبل الأخضر.

وكان النحاس قد منح اللاعبين راحة 24 ساعة عقب المباراة على أن يعود اليوم للتدريبات الجماعية والتى ستشهد عودة موبولولو هداف الفريق عقب غيابه لمده شهر بسبب الإصابة بمزق فى السمانة كما يعود أحمد نبيل مانجا لشفائه من الإصابة

وعوده الثنائى مورو ساليفو و كريم الديب لحسابات النحاس عقب الاستبعاد من مباراة الزمالك

واعترف النحاس بصعوبة الموقف الحالى موكدا انه ولابد ان يكون اللاعبين لديهم روح لتصحيح المسار والعوده للانتصارات

موكدا انه لا بديل عن الفوز أمام المقاولون والمحله خلال الاسبوع ال ١٦ و ال١٧

حيث أصبحت هذه المباريات تساوى ١٢ نقطه وليس ٦ نقاط.