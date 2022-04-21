شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مران الأهلي الختامي بالمغرب قبل مباراته ضد الرجاء في إياب ربع نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي اليوم الخميس مرانه الختامي؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وينطلق مران الفريق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت المغرب، ويقام على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، بعدما فضل الجهاز الفني خوض المران الأخير عليه.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة؛ لمناقشة العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.