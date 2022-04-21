شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام الرئيسية تزور فرع السويس وتلقي محاضرات نظرية وعملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح ، بجولة جديدة زارت خلالها لجنة الحكام الفرعية بالسويس ، والتقت الحكام وتم القاء محاضرات نظرية وعملية لتقييم الحكام لمنح الفرص للوجوه الجديدة.

وبدأت لجنة الحكام مؤخرا جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية و العملية بالملعب وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيمية وكانت الزيارات على النحو التالي .

- قطاع القاهرة الكبرى

لجنة حكام القاهرة يوم 8 إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل .

- قطاع الصعيد بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل .

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس امس لجنة حكام الاسماعيلية .

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام .