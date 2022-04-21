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لجنة الحكام الرئيسية تزور فرع السويس وتلقي محاضرات نظرية وعملية

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القاهرة - سامية سيد -  

قامت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح ، بجولة جديدة زارت خلالها لجنة الحكام الفرعية بالسويس ، والتقت الحكام وتم القاء محاضرات نظرية وعملية لتقييم الحكام لمنح الفرص للوجوه الجديدة. 

 

وبدأت لجنة الحكام مؤخرا جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية و العملية بالملعب وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيمية وكانت الزيارات على النحو التالي .

 

- قطاع القاهرة الكبرى 

 

لجنة حكام القاهرة يوم  8 إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل . 

- قطاع الصعيد بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل . 

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس امس  لجنة حكام الاسماعيلية . 

 

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام  .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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