شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنباء احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن احتمالية صدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا، بإعادة مباراة منتخب مصر والسنغال فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

س: من أين خرجت أنباء إعادة المباراة ؟

ج: وسائل إعلامية قالت إن هناك اتجاها فى الفيفا لإعادة المباراة، وأكد فرج عامر رئيس سموحة السابق هذه الأنباء.

س: لماذا خرجت هذه الأنباء فى الوقت الحالى؟

ج: خرجت بسبب إرسال فيفا خطابا للجزائر يفيد بحسم طلبها لإعادة مباراة الخضر والكاميرون فى التصفيات المونديالية اليوم 21 أبريل 2022.

س: هل تلقى اتحاد الكرة إخطارا بحسم شكواه ضد السنغال اليوم؟

ج: كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن المجلس لم يتلق أى إخطار رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له، بوجود جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على خلفية الأحداث المؤسفة التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفنى وكذلك المشجعين المصريين بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة المصرى تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، تضمنا توثيقا للأحداث المؤسفة التى تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه في التأهل للمونديال، الا أن الفيفا ولجنة الانضباط التابعة له لم يخطرا اتحاد الكرة المصري بموعد رسمي لإصدار القرار النهائي في الشكوي المصرية، ولا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط في هذا الشأن اليوم الخميس.

س: هل وصلت اتحاد الكرة معلومات عن إعادة المباراة ؟

ج: تابع المصدر أن اتحاد الكرة المصري يتابع موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، إلا أنه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أى معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة.