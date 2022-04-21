شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يؤجل الجمعية الغير عادية الى أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادي الجزيرة برئاسة شريف سيف النصر، تأجيل الجمعية العمومية الغير عادية للنادى ، والتى كان مقرر إقامتها يونيو المقبل . وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع مجلس الإدارة بالجزيرة الذى عٌقد مؤخرا ،على أن تقام الجمعية الغير عادية بداية شهر اكتوبر القادم.

وكشف رئيس الجزيرة أن قرار التأجيل جاء حرصا على اعطاء فرصة لأعضاء النادى فى قراءة لائحة النظام الاساسى ، و اقتراحات تعديلها ، بعد أن شعر المجلس بوجود مطلب من بعض الاعضاء في اعطاء فترة مناسبة اضافية للقراءة و اعطاء مزيد من الملحوظات و الآراء و المقترحات .

كان مجلس إدارة نادى الجزيرة، قد أقام حفلا لتكريم حسن شحاته، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، نظرا لقيمته الكبيرة وإنجازاته الكبرى التي حققها مع منتخب مصر.

وجاء تكريم "المعلم" في إطار حرص مجلس إدارة نادي الجزيرة، على تكريم الشخصيات الرياضية الكبري والمؤثرة في الحياة الرياضية المصر.