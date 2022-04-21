شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت قبل قليل بعثة النادي المصري، إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان، حيث قرر مجلس إدارة المصري أن يكون علي الطرابيلي أمين الصندوق، هو رئيس البعثة في المغرب.

ويعود معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، إلى قيادة الفريق البورسعيدي من على دكة البدلاء في اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربي،وكان الشعباني قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي، ويعود الشعباني لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري بالمغرب، والتى شهدت عودة أحمد الشيخ.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، زياد فرج، محمد شحاتة، أسامة الجزار.

فيما تم استبعاد عمرو موسى وألياس الجلاصي عقب تعرضهما للطرد في المباراة الماضية والتي فاز بها المصري بهدفين مقابل هدف.