"مالكش دعوة بالأهلى".. سمير كمونة يوجه رسالة لخالد الغندور قبل مباراة الأهلي والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيي:

علق سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق علي المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام غداً الجمعة القادم على مركب محمد الخامس بالمغرب.

وقاد سمير كمونة الأهلي لتحقيق فوزه الأول والوحيد على الرجاء في مركب محمد الخامس والذي جاء ببطولة النخبة العربية 1997 بنتيجة 2-0 .

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: مباراة الأهلي والرجاء ستكون قوية جداً ، وفي مثل هذه المباريات تظهر شخصية النادي الأهلي ولديه دوافع للفوز أي كان إسم المنافسة ."

وتابع "نادي الرجاء يتملك مجموعة من اللاعبين الجيدين، وفرق شمال إأفريقيا معروفة أنها شرسة علي ملعبها وسط جمهورها ، ولكن الأهلي قادر علي العبور من مركب محمد الخامس ".

وواصل : "سنواجه ضغوطاً من جماهير ولاعبي الرجاء لرد الاعتبار والصعود لنصف النهائي بل وتحقيق لقب البطولة وهذا الحق المشروع لكل فريق ".

واختتم تصريحاته:" أحب أوجه رسالة لخالد الغندور، خليك في حالك مالكش دعوة بالأهلى ."