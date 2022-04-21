كرة طائرة.. الأهلي يواصل سلسلة تجديد عقود نجومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد محمد عادل لاعب فريق كرة الطائرة، ليكون اللاعب الثالث الذي يجدد عقده مع القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرًا تجديد عقد ثنائي الفريق عبد الله عبد السلام وأحمد سعيد ليكون محمد عادل اللاعب الثالث في الفريق.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن عادل وقع على عقد التجديد لمدة أربع سنوات في إطار حرص النادي على الحفاظ بجميع العناصر الأساسية في الفريق.

ويسعى الأهلي للمنافسة على لقب كأس مصر خلال هذا الموسم لتعويض إخفاق خسارة بطولة الدوري والذي توّج به نادي الزمالك مؤخرًا على حساب الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر مساءً غد الجمعة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تقام المباريات بنظام BEST OF 3.