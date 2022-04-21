موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية وحاسمة أمام الرجاء المغربى مساء اليوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام فى تمام الثانية عشر منتصف ليلة الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تحظى مباراة فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي باهتمام جماهير كرة القدم، حيث مواجهة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في حضور جماهير ومشجعي المغرب، يوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل الجاري في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة، الجمعة 22 من ذات الشهر في تمام الساعة 11 بتوقيت الدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تمتلك حقوق بث مباريات دورى أبطال أفريقيا موسم 2021-2022.

ويستطيع الجمهور متابعة المباراة المرتقبة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس من خلال عدد من الترددات المشفرة وهي كالتالي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK



تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

وتمثل تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 فيما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

أسعار الاشتراك في باقات بي إن سبورتس

كي يستطيع الجمهور والمشاهد متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي الاشتراك في مجموعة «beIN SPORTS»، وجاءت الأسعار كالتالي:

- باقة بريميوم: يصل سعرها إلى 200 جنيه.

- باقة بيسك: يصل سعرها إلى 67 جنيهًا.

- باقة تميز: يصل سعرها إلى 230 جنيهًا.

- باقة سوا: يصل سعرها إلى 110 جنيهات شهريًا.

- باقة انطلاقة: يصل سعرها إلى 165 جنيهًا.

- باقة قمة: يصل سعرها إلى 430 جنيهًا.

- باقة سبورت: يصل سعرها إلى 167 جنيهًا.

يذكر أن الأهلى فاز على الرجاء بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي باستاد الأهلي والسلام.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تقام مباراة الأهلى والرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل 2022 الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت القاهرة.

وتمكن الأهلي من الفوز أمام الرجاء بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء السبت باستاد السلام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى والرجاء لملاقاة المتأهل من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

على معلول يواصل التأهيل بمران الأهلى فى المغرب وموسيماني يطمئن على بانون

واصل على معلول، لاعب الأهلى، أداء تدريبات التأهيل على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء على استاد العربي الزاولي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة قصيرة مع بدر بانون مدافع الفريق على هامش زيارته للمران، الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا.

واطمأن موسيماني على حالة بانون الذى يغيب عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وشدد على دعمه ومساندته لحين تعافيه وعودته إلى التدريبات.

تدريبات خططية وتقسيمة فى مران الأهلي الأول بالمغرب ومران قوى للحراس

خاض فريق الأهلى مرانًا قويًّا مساء الثلاثاء على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار التجهيز للمباراة التي تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

فيما حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، على تخصيص فقرات متنوعة لحراس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء الثلاثاء في المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقاد يانكون مرانًا قويًّا بمشاركة الثلاثي الحراس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع لمباراة الرجاء التي تقام يوم الجمعة المقبل على مركب ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.

قائمة الأهلى فى المغرب

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

حكم مباراة الاهلي والرجاء في المغرب

ويُدير الحكم السنغالي ماجيت نداي مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء، ويساعده كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.