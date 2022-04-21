شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي رئيسا للاتحاد الأفريقي للسومو وعضوا بالمكتب التنفيذي للدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولي للسومو، اختيار مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والأيكيدو، رئيسا للاتحاد الأفريقي للعبة السومو.

وجاء القرار بعد فوز مرزوق بمنصب رئيس الاتحاد المصري، من خلال انتخابات الجمعية العمومية التى أقيمت نوفمبر الماضى .

ومن المقرر أن يتسلم مرزوق مهام عمله كرئيس للاتحاد الأفريقي للسومو خلال الساعات المقبلة، كما تضمن القرار أيضا ، منح مرزوق عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بصفته القارية.

وكان مرزوق علي قد فاز مؤخرا بمنصب النائب الأول في انتخابات الاتحاد العربي للجودو، ونال ثقة أعضاء الجمعية العمومية، بعد المجهودات التي قدمها في الاتحاد المصري.

وشهدت انتخابات الاتحاد العربي حالة كبيرة من التنافس من أجل الفوز بالمناصب المختلفة، وحصل مرزوق خلالها على دعم كبير من الاتحادات العربية ومسئوليها.