شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر يحصد جائزة أفضل لاعب فى دورة كأس رابطة النقاد الرياضيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد وليد ماهر لاعب الخليج 365، جائزة أفضل لاعب فى دورة كأس رابطة النقاد الرياضيين، التى أقيمت على ملاعب الخماسى باستاد القاهرة الدولى، والتى أسد الستار عليها مساء الأربعاء.

ونال وليد ماهر لقب الأفضل بعدما قدم أداء مميزا خلال مباريات الدورة، واستطاع خلالها تسجيل 9 أهداف بجانب صناعته للعديد من الأهداف لزملائه فى فريق ”الخليج 365”.

وحصد فريق ”الخليج 365” لقب كأس رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية للمرة الخامسة، عقب الفوز على فريق الشروق بنتيجة هدفين نظيفين، فى اللقاء الذى جمعهما على ملاعب استاد القاهرة الدولى

ويضم الفريق كلا من: عمر الأيوبي، وعاطف العربي، ومحمد مراد، ووليد ماهر، ومحمد عصام، محمد عراقي، وسليمان النقر، وعمر أنور، وأحمد عصام، وأدهم البدراوي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد إبراهيم.











