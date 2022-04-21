شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: مباراة الأهلى والرجاء تعبر عن عمق الروابط بين الشعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عثمان، السفير المصرى فى المغرب، أن مباراة الأهلى والرجاء ستقام غدًا فى أجواء هادئة، وأن الجمهور المغربى ذواق ويرحب بالنادى الأهلى، ومشاعر الجميع هنا فى مدينة الدار البيضاء يسودها الود والاحترام، والجميع على ثقة من أن المباراة سوف تعكس وتعبر عن عمق الروابط الأخوية التى تجمع بين الشعبين المصرى والمغربى.



وأضاف أن التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات المغربية متواصل ومستمر منذ تحديد موعد المباراة وحتى الآن؛ لتقديم كل التسهيلات لبعثة الأهلى، مع توفير وسائل الانتقالات ومكان الإقامة والتأمين اللازم، مؤكدا أن السلطات المغربية استجابت على الفور لكل مطالب بعثة الأهلى، وتم توفير تأمين للفريق فى جميع تحركاته؛ سواء فى التدريبات أو عند الذهاب لملعب المباراة غدًا.



وأوضح أن الجالية المصرية فى المغرب كبيرة، والمباراة ستشهد حضورا مناسبا لجماهير الأهلى، وقال إن تذاكر المباراة يتم حجزها إلكترونيا من خلال موقع إحدى الشركات المغربية المتخصصة فى هذا الشأن.



وكان السفير المصرى فى المغرب قد حرص على حضور المران الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذى أقيم مساء أمس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.



وعقد السفير جلسة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق فى المغرب؛ للاطمئنان على أحوال ألفريق والتأكيد على متابعة طاقم السفارة لكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وعلى التواصل مع كل الجهات المعنية؛ لتوفير الأجواء المناسبة للبعثة خلال فترة تواجدها بالمغرب لحين العودة إلى القاهرة.