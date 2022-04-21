شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يواجه الحمام وسبورتنج وديا استعدادا لحرس الحدود بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأوليمبى بقيادة علاء نوح مع نادى الحمام فى مباراة ودية اليوم الخميس على ملاعب النادى، استعدادا للمواجهة النارية مع حرس الحدود على صدارة ترتيب مجموعة الإسكندرية وبحرى.

وقرر علاء نوح إجراء مباراتين وديتين، الأولى مع نادى الحمام أحد أندية مجموعة القسم الثانى فى العاشرة مساء اليوم الخميس، والمباراة الثانى مع نادى سبورتنج يوم 25 أبريل الجارى.

ويسعى علاء نوح لتجهيز لاعبيه من أجل المباراة المصيرية مع حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس 9 مايو المقبل، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة دورى القسم الثانى بمجموعة الإسكندرية وبحرى.

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى يتنافس فيها أندية بحرى والإسكندرية، برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبى الذى يحل فى المركز الثانى وستكون مباراتهما بمثابة نهائى على بطاقة التأهل قبل 5 جولات من نهاية دورى المظاليم.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة والعشرين من القسم الثانى، فيما سقط الأوليمبى فى فخ التعادل السلبى أمام سبورتنج ليرفع رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثانى.