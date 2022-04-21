شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لنادى بيراميدز قائمة الفريق التى تغادر مساء الخميس إلى الكونغو، استعدادا لخوض مباراة مازيمبى فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره مازيمبى فى الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد مازيمبى بمدينة لوبومباشى بالكونغو، فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية، بعد التعادل سلبيا ذهابا بالقاهرة.

وضمت القائمة 25 لاعبا على النحو التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى

ويخوض الفريق تدريبه الأخير عصر الخميس، على استاد الدفاع الجوى، قبل السفر مساء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادى بيراميدز، فى رحلة من القاهرة نحو لوبومباشى تستغرق قرابة 7 ساعات ونصف حتى الوصول إلى الكونغو.