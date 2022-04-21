شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى قمة كأس الطائرة بدون جمهور.. و25 فردا من كل نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات بلاى أوف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك المحدد لها أيام 22 و23 و24 أبريل الجارى بدون جمهور.

وتم تحديد 25 فردا من كل نادٍ ومن أسر اللاعبين والأعضاء لحضور المباريات.

وحدد الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائى لكأس مصر بين الأهلى والزمالك، حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3) على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى على صالة حسن مصطفى فى 6 أكتوبر بنهائي البطولة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:-

- يوم الجمعة الموافق 22-4 الساعة 11 مساء.

- يوم السبت 23- 4 الساعة 11 مساء.

- يوم الأحد 24-4 الساعة 11 مساء.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.