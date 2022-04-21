شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم تدريباته استعدادا للبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نادى إيسترن كومبانى تحت قيادة علاء عبد العال إلى التدريبات عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ومنح علاء عبد العال لاعبى إيسترن كومبانى إجازة أمس الأربعاء من التدريبات، بعدما حقق الفريق فوزا على نادى السكة الحديد فى المباراة الودية التى خاضها الفريق الثلاثاء، والتى دفع فيها علاء عبد العال بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الإسماعيلى لتجهيزهم استعدادا للبنك الأهلى.

وسقط نادى إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت مساء أول أمس الاثنين.

ويسعى علاء عبد العال إلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الإسماعيلى، حيث ظهر اللاعبون بشكل غير متجانس وبمستوى متواضع، على عكس ما كان عليه الفريق قبل توقف الدورى، للاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق 14 مباراة حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا، وهو أسوأ خط دفاع فى الدورى هذا الموسم.