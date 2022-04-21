شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى وكابتن الأهلى يحضران اليوم المؤتمر الصحفى لمباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ومحمد الشناوى كابتن الفريق اليوم الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى أمام الرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة بأحد فنادق مدينة كازابلانكا القريب من مقر إقامة بعثة الأهلى، حيث يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.



وكان الأهلى قد خاض مرانه الثانى فى المغرب مساء أمس، على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، بمشاركة جميع اللاعبين، وسبق المران محاضرة قصيرة للمدير الفنى فى الملعب، قبل أن يؤدى الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيمانى تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.



ويلتقى والأهلى والرجاء غدًا الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.



يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى we السلام قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.