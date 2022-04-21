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بره الملعب.. جابر فرحان لاعب الأثقال: نجمى المفضل أحمد السقا وبحب كاظم الساهر

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب جابر فرحان بطل الأثقال.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

 

معنديش هواية غير الرياضة.

 

 

بتدخل المطبخ ؟

 

طبعا وبعمل أكلات وطواجن.

 

 

إيه الاكلة التى تتميز فيها ؟ 

 

طاجن جمبرى وفاهيتا.

 

 

من نجمك المفضل ؟

 

أحمد السقا وكريم عبد العزيز.

 

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من مطربك المفضل ؟

 

كاظم الساهر.

 

 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

 

كنت أتمنى أكون رياضى زى ما أنا رياضى.

 

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟ 

 

مفيش حد معين.

 

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

 

الكاجوال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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