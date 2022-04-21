كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يرد على جماهير ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة امتنان لجماهير ليفربول بعد أيام على وفاة مولوده الأخير.



الهداف التاريخي لكرة القدم أعلن هذا الأسبوع وفاة مولوده قبل يوم واحد على مباراة ليفربول والمان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى لغيابه عن اللقاء.

لكن غياب رونالدو عن المباراة لم يمنع جماهير ليفربول بملعب أنفيلد، من التضامن معه عند حلول الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، في إشارة لرقم قميصه المفضل.

وفي تلك اللحظة، قامت الجماهير بأسرها بالتصفيق تضامنا مع فاجعة رونالدو، مع غناء أنشودتهم الشهيرة "لن تسير وحدك أبدا".

من جانبه، نشر رونالدو مقطع فيديو لتلك اللحظة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، معلقا لأول مرة على تلك اللفتة الإنسانية.

وكتب رونالدو: "عالم واحد.. رياضة واحدة.. عائلة عالمية واحدة.. شكرًا أنفيلد، لن أنسى أنا وعائلتي أبدًا تلك اللحظة المليئة بالاحترام والرحمة".

ورغم أحزان اللاعب الدولي البرتغالي، إلا أن الساعات الماضية شهدت عودته للمشاركة في تدريبات فريقه، الذي تلقى خسارة مذلة مجددا على يد ليفربول بنتيجة 0-4.