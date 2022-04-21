زيزو يغرد منفردا.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. ونتائج مباريات الجولة الخامسة عشر.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، عقب نهاية منافسات الجولة الخامسة عشر.

حيث شهدت تلك الجولة تعزيز أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لصدارة الهدافين، بعد إحراز هدف التقدم للفريق الأبيض بشباك الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين دون رد.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

2- محمد هلال لاعب البنك الأهلي 6 أهداف

3- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

4- مروان حمدي لاعب سموحة 6 أهداف

5- محمد شريف لاعب الأهلي 5 أهداف

6- إبراهيم عادل لاعب بيراميدز 5 أهداف

7- بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

8- محمود وادي لاعب بيراميدز 5 أهداف

9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف

10- خالد قمر لاعب الجونة 5 أهداف

خالد قمر لاعب الجونة

نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري

إيسترن كومباني 0-2 الإسماعيلي

مصر للمقاصة 0-1 غزل المحلة

فاركو 1-0 المقاولون العرب

الاتحاد السكندري 0-2 الزمالك

طلائع الجيش 1-0 سيراميكا كليوباترا

الجونة 1-0 سموحة

فريق الجونة

وشهدت منافسات الجولة الخامسة عشر تأجيل ثلاث مباريات بين الفريق الكروي الأول بنادي إنبي ونظيره الأهلي، والفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع نظيره فيوتشر، والفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي مع نظيره البنك الأهلي.