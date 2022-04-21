شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بأبطال الدورى فى الألعاب الجماعية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فى التاسعة مساء اليوم الخميس على صالة محمد حسن حلمى بنادى الزمالك، الحفل الأول الذى ينظمه نادى الزمالك بمناسبة الحصول على درع الدورى فى جميع الألعاب الجماعية كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، وهو الحفل الذى أعلن عنه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كباتن فرق الألعاب الجماعية فى وجود أعضاء مجلس إدارة النادى وأعضاء الجمعية العمومية، كما تم توجيه الدعوة لجميع المسئولين عن الصفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام سواء القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية.

بينما يحدد موعد الاحتفال الثانى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وستتم دعوة كل الرموز السياسية والرياضية والفنية المنتسبين لنادى الزمالك العريق.