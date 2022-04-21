شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: هدفنا تحقيق إنجاز اللقب الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامى قمصان مدرب عام الأهلى أن فريقه خاض تدريبين بالمغرب، واستعد بشكل جيد، واللاعبون كانوا فى قمة تركيزهم، ولديهم خبرات، والعلاقات قوية بين البلدين رغم محاولات البعض إحداث الفتنة بين الفريقين، لكن العلاقات تاريخية بين الناديين، وكذلك العلاقة بين جماهير الناديين، والمباراة ستكون كبيرة بين فريقين كبار، والتقينا من قبل مع الرجاء فى السوبر الأفريقى وتفوقنا فيها.

قال قمصان، فى تصريحات لصفحة الأهلى عبر فيس بوك، "إن لاعبى الأهلى يستوعبون هذه المسئولية ودائما شخصية الأهلي تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة، وأتمنى يكونوا فى الموعد ويحققوا طموحنا وطموح جمهورنا".

وأكمل: "نركز على وصول اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا وتكتيكيا ونفسيا إلى قمة تركيزهم من خلال الاجتماعات التى يعقدها المدير الفنى، واللاعبون يعقدون اجتماعات بشكل متواصل، ونحضر بشكل جيد لمباراة الرجاء، ونحاول الأخذ بالأسباب لأنها مسئولية كبيرة ونتمنى تحقيق إنجاز اللقب الثالث على التوالى لأول مرة فى تاريخ الأهلى ولدينا ثقة فى لاعبى الأهلى لتحقيق البطولة الثالثة على التوالى لأن جماهير الأهلى تستحق".

وأردف قمصان: "نعرف قدر جمهور الأهلى وتعطشه للبطولة الأفريقية وسنحقق أقصى ما لدينا ونفرحهم، كما حدث فى البطولات الماضية، وموسيمانى كان مصمما على الوصول إلى المغرب مبكرا خاصة بسبب ظروف شهر رمضان واختلاف مواعيد الإفطار من أجل التعود على الأجواء وضبط ساعات النوم ومواعيد تناول الوجبات".

واسترسل مدرب عام الأهلى "على معلول شارك فى التدريب وكل اللاعبين متاحين أمامنا، كما أننا فزنا فى المباراة الأولى وهى شىء إيجابى رغم النتيجة، وتحدثنا مع اللاعبين عن ضرورة التسجيل فى شباك الرجاء على ملعبه ونقل الضغط إلى فريق الرجاء والتعامل مع مجريات المباراة حال تسجيل هدف أو استقبال هدف، ولدينا ثقة فى كل اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب والتأهل إلى نصف النهائى".