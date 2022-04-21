شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطمئن على لاعبى فيوتشر بعد ودية بلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، على لاعبى الفريق بعد المباراة الودية التى خاضها مؤخراً أمام فريق بلبيس، وفاز خلالها بسبعة أهداف مقابل هدفين، ضمن استعدادات فيوتشر لمباراة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالجولة 16 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وسجل أهداف فيوتشر ( أحمد رفعت " 3 أهداف " ، طارق طه " هدف " ، أحمد عاطف " هدف " ، أشرف مجدى " هدف " ، أليو نداى " هدف " ).