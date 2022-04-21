شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطمئن على لاعبى فيوتشر بعد ودية بلبيس والان مع تفاصيل الخبر
وسجل أهداف فيوتشر ( أحمد رفعت " 3 أهداف " ، طارق طه " هدف " ، أحمد عاطف " هدف " ، أشرف مجدى " هدف " ، أليو نداى " هدف " ).
واكتفى على ماهر بمنح لاعبيه 24 ساعة فقط راحة سلبية، بعد الفوز على سيراميكا فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام بثلاثية نظيفة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة.
ويلتقى فيوتشر مع الجونة الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر مع بيراميدز لظروف مشاركة الأخير فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحتل فيوتشر المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.
من ناحية أخرى، دخل عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، ضمن الحسابات الفنية لفيوتشر الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، وكذلك وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.