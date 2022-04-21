شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة النقاد الرياضيين فى نسختها الحالية بعد توقف عامين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دورة رابطة النقاد الرياضيين 2022، والتى احتضنتها ملاعب النجيل الصناعى فى استاد القاهرة، بعد تتويج فريق ”الخليج 365” بلقب الرابطة، فى نسختها الحالية عقب الفوز على الشروق بهدفين نظيفين فى المباراة النهائية.

وحصد وليد ماهر لقب أفضل لاعب فى البطولة، بينما حصد أحمد عبد الباسط لقب هداف البطولة، وحصد عز الكلاوى على لقب أفضل لاعب صاعد.

وشهدت المباراة النهائية حماسا وندية من جانب الفريقين بخلاف الروح الرياضية التى سيطرت على أداء الفريقين، فيما نجح وليد ماهر وأحمد عبد الباسط من تسجيل هدفى الفوز فى المباراة النهائية.

وشهدت دورة رابطة النقاد الرياضيين نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والأجواء التى ظهرت عليها الدورة منذ إقامتها حتى انتهاء منافساتها، بعدما بذل المكتب التنفيذى لرابطة النقاد برئاسة حسن خلف الله جهودا مضاعفة لخروج الدورة بالشكل المثالى، بخلاف الدور الذى بذله أعضاء المكتب التنفيذى والمسئولين عن فعاليات تنظيم الدورة وهم إيهاب شعبان ومنتصر الرفاعى وهشام أبو حديد.

وخرجت الدورة الرمضانية فى عرس كروى لأسرة الصحافة الرياضية المصرية، بعد توقف عامين خلال الفترة الماضية لظروف جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود للحياة فى العام الحالى وتظهر بشكل جيد وأجواء مثالية من جانب الجميع.











فريق الخليج 365



عمر الأيوبى وحسن خلف الله

ويقود فريق الخليج 365 عمر الأيوبى ووليد ماهر وعاطف العربى ومحمد مراد وعمر أنور ومحمد إبراهيم تريكة وسليمان النقر وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط وأدهم البدراوى.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله الدورة الرمضانية سنويا، ويتولى ملف الدورة إيهاب شعبان وهشام أبو الحديد.