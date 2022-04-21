شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. هوكى الجليد ظهر فى عام 1875 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد قوانين لعبة الهوكى على الجليد من العناصر الأساسية التى تتضمنها اللعبة، حيث تتضمن هذه القوانين مجموعة من المبادئ التى تحدد كيفية ممارسة اللعبة بالشكل الصحيح ودون الوقوع بأخطاء ومخالفات أثناء اللعب.

وفى شهر مارس من العام 1875 تم لعب أول لعبة داخلية منظمة للهوكى على الجليد فى حلبة فيكتوريا للتزحلق على الجليد فى مونتريال بين فريقين من تسعة لاعبين، واستمرت لعبة الهوكي على الجليد بالتطور، وبحلول عام 1893 كان هناك ما يقرب من مائة فريق للعبة الهوكي على الجليد في مونتريال وحدها، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك بطولات الدورى فى جميع أنحاء كندا، وتم وضع مجموعة قوانين لعبة الهوكى على الجليد التى سمحت باستخدام منصات الكريكيت لحماية أرجل حارس المرمى بشكل أفضل.

وفيما يأتى ذكر لأهم قوانين لعبة الهوكى على الجليد..

يسمح للاعبين إيقاف كرة الهوكى بأى جزء من أجسامهم أو لإخراج الخصم من اللعب فى أى مكان على الجليد.

لا يجوز للاعبين المرور عبر الخطين الأزرقين وإذا حدث هذا فيعد اللاعب متسللًا.

حارس المرمى نادرًا ما يترك مجال هدفه، ويتم توزيع اللاعبين الخمسة الآخرين كما يأتي ثلاثة مهاجمين وهم الوسط والجناح الأيسر والجناح الأيمن، ومدافعان وهم المدافع الأيسر والمدافع الأيمن.

يرتدي اللاعب حذاء لا يحتوي على أشياء خطيرة، ويقوم بارتداء ملابس خاصة تعمل على تغطية الكتفين، والفخذين، بالإضافة إلى اليدين، والكوعين، ويرتدي في الرأس خوذة واقية لحماية رأسه من أي مخاطر.

تنقسم اللعبة إلى ثلاث فترات مدة كل منها 20 دقيقة، مع فترة استراحة مدتها 15 دقيقة بين الفترات.

من الممكن لمدرب الفريق استبدال أي لاعب أثناء المباراة.

للحكم الحق فى إيقاف أى لاعب عن اللعب إذا ارتكب مخالفة، وتكون مدتها دقيقتين أو 5 دقائق أو 10 دقائق، وذلك حسب نوع المخالفة التى ارتكبها اللاعب أثناء المباراة.