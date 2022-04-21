شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما أجنبى والآخر محلى.. الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على دعم مركز قلب الهجوم بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما شهد الدفاع اهتزازا واضحا فى هذا الموسم بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين وإصابة الآخر.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع مهاجم أجنبى، ومن أبرز المرشحين جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكى المعار لقاسم باشا التركى على أن يكون التعاقد معه على حساب واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين فى الفريق.

وأضاف المصدر أن هناك اتفاقا أيضا على التعاقد مع مهاجم محلى ويعد أحمد عاطف نجم هجوم فيوتشر على رأس المرشحين، بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب رفقة فيوتشر فى هذا الموسم.

وفى سياق آخر أدى فريق الأهلى مرانه الثانى فى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا للمباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، محاضرة قصيرة فى الملعب قبل أن يؤدى الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيمانى تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.