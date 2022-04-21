شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل بعد أنباء إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تصريحات مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن عقد الفيفا جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلا أن مصدر آخر داخل الاتحاد نفى عقد جلسة اليوم قائلا المجلس لم يتلق أى إخطار رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له بوجود جلسة اليوم لحسم قرار اللجنة فى شكوى الاتحاد المصرى، على خلفية الأحداث المؤسفة التى تعرض لها لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى وكذلك المشجعين المصريين بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة المصرى تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، تضمنا توثيقا للأحداث المؤسفة التى تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه فى التأهل للمونديال، إلا أن الفيفا ولجنة الانضباط التابعة له لم يخطرا اتحاد الكرة المصرى بموعد رسمى لإصدار القرار النهائى فى الشكوى المصرية، ولا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمى من لجنة الانضباط فى هذا الشأن اليوم الخميس.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة المصري يتابع موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، الا انه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة كما يتردد في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة.