شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. تعنيف جوزيه وراء قطيعة شادي محمد ووائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تعود الي كواليس مباراة الأهلي وسانتوس الانجولي في الكونفيدرالية الافريقية والتي خسرها الأهلي بركلات الترجيح وودع البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة الا انه خسر في مباراة العودة بنفس النتيجة ليودع البطولة بركلات الترجيح، وكانت آخر مباراة للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي حيث انتقل بعدها لتدريب منتخب أنجولا.

فى مباراة سانتوس، وتحديداً بين شوطى اللقاء، قام جوزيه بتعنيف شادى محمد قائد الأهلى وقتها فى غرفة الملابس، لاهتزاز مستواه، وقال «جوزيه» وقتها لـ «شادى»، لولا انضمام وائل جمعة لمعسكر المنتخب الوطني لما دفعت بك فى المباراة، وهو ما أثار غضب شادى، وظل يُتمتم بألفاظ وعبارات صعبة وصلت إلى مسامع وائل جمعة الذى استاء كثيراً مما قاله شادى لدرجة وقوع "قطيعة" لفترة طويلة بين جمعة وشادى.