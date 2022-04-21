شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وسمير عدلى يمثلان الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى الواحدة ظهر اليوم الخميس بتوقيت المغرب الثالثة بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلى، المدير الإدارى، والطاقم الإدارى للأهلى إلى جانب مسئولى الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم "كاف" وممثلى فريق الرجاء.

ويشهد الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة والزى الخاص بكل فريق وموعد الوصول لأرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء إلى جانب كل التفاصيل التنظيمية الخاصة باللقاء.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلى جاهز لمباراة الرجاء وأن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب.

وقال إن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيدخل مواجهة الرجاء دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وأن الأهلي سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: "دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة إفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة".

وشدد عبد الحفيظ على قوة العلاقات التى تجمع بين مسئولى الأهلى والرجاء المغربى، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتى تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.

ويلتقى والأهلى والرجاء غدًا الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.