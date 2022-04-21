شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وسمير عدلى يمثلان الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى الواحدة ظهر اليوم الخميس بتوقيت المغرب الثالثة بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلى، المدير الإدارى، والطاقم الإدارى للأهلى إلى جانب مسئولى الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم "كاف" وممثلى فريق الرجاء.
ويشهد الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة والزى الخاص بكل فريق وموعد الوصول لأرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء إلى جانب كل التفاصيل التنظيمية الخاصة باللقاء.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلى جاهز لمباراة الرجاء وأن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب.
وقال إن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيدخل مواجهة الرجاء دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وأن الأهلي سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وأضاف: "دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة إفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة".
وشدد عبد الحفيظ على قوة العلاقات التى تجمع بين مسئولى الأهلى والرجاء المغربى، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتى تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.
ويلتقى والأهلى والرجاء غدًا الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.