شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلى الثانى بالمغرب.. مشاركة معلول بالتدريبات واحتفاء بالبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلى مرانه الثانى فى المغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا للمباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين غدا الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، محاضرة قصيرة فى الملعب قبل أن يؤدى الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيمانى تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.

وشارك على معلول، لاعب الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وحرص السفير المصرى فى المغرب، ياسر عثمان، على حضور المران الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذى أقيم بالمغرب على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

فيما حرص مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء على استقبال بعثة الأهلى فور وصولها ملعب العربى الزاولى، لخوض المران الثانى للفريق فى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء.

واستقبل رئيس المقاطعة بعثة الأهلى وتعليق لافتة أمام المدرجات للترحيب بالأهلى، فى إطار العلاقات والروابط القوية التى تجمع الشعبين الشقيقين المصرى والمغربى.

يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى we السلام انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.