رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع إريك تين هاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميًا تعاقده مع المدرب الهولندي إريك تين هاج لقيادة "الشياطين الحمر" بداية من الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أن صاحب الـ52 عامًا وقع للفريق الإنجليزي على عقد يمتد حتى عام 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني الهولندي، مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل أملاً في إعادة الفريق إلى الواجهة أوروبيًا ومحليًا.

ويعاني مانشستر يونايتد على صعيد النتائج في المواسم الأخيرة الأمر الذي أدى ألى تغيير المدربين والذي كان آخرهم النرويجي أولي جونار سولشاير ليتم تعيين الألماني رالف رانجنيك بصورة مؤقتة.

ويعمل تين هاج مع آياكس منذ موسم (2017 - 2018) حتى الموسم الحالي، ليقود عملاق هولندا للتتويج بخمسة ألقاب يأتي من أبرزهم لقبي الدوري ولقبي الكأس بجانب السوبر الهولندي.

وكان مدرب آياكس الحالي قريبًا من إنجاز أوروبي موسم (2018 - 2019) عندما وصول لدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من توتنهام الإنجليزي في نسخة شهدت تتويج ليفربول باللقب الأوروبي للمرة السادسة.

وكان مانشستر يونايتد تذوق خسارة مذلة على يد ليفربول مساء الثلاثاء الماضي بنتيجة أربعة أهداف دون رد ضمن حسابات الدوري الإنجليزي.

ويصارع مانشستر يونايتد من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع والمؤهل للمسابقة القارية.