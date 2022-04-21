"أتمنى مواجهة الأهلي".. الخليج 365 يُحاور مهاجم وفاق سطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل انتقاله لفريق وفاق سطيف الجزائري كان قريبًا من دوري we المصري، يمتلك تجربة مع أهلي بني غازي الليبي ويسعى لدخول التاريخ بدوري أبطال أفريقيا.. الحديث هنا عن المهاجم الليبي إبراهيم بودبوس.

صاحب الـ25 عامًا، تحدث مع "الخليج 365" عن حظوظ فريقه وفاق سطيف في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وأيضًا نقاط قوة وضعف الرجاء البيضاوي نظرًا لمواجهته بطل المغرب في دور المجموعات، ولماذا يريد مواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وإليكم تفاصيل الحوار كالتالي:

- في البداية.. كيف انتقلت إلى فريق وفاق سطيف الجزائري؟

انتقلت إلى وفاق سطيف عندما كنت ألعب ضدهم مع فريق أهلي بني غازي وقدمت مباراتين بشكل رائع، تم التواصل معي من جانب وكيل أعمال جزائري وهو أيضًا أصبح وكيلي وبالفعل انتقلت إلى فريق وفاق سطيف.

- هل تلقيت عروضًا من مصر؟

بالفعل تلقيت عروضًا من مصر عن طريق وكيل أعمالي الليبي ولكن مفاوضات وفاق سطيف كانت أكثر جدية وانتقلت للفريق الجزائري.

- لماذا لم تنتقل إلى مصر ومَن أبرز الأندية التي حاولت ضمك؟

تلقيت عروضًا من مصر بعد انتقالي إلى وفاق سطيف مباشرة، وتلقيت عروضًا من الإسماعيلي ومصر المقاصة وأيضًا تلقيت عروضًا من المغرب عن طريق الوداد البيضاوي وشباب المحمدية.

- برأيك هل الأزمة المادية أثرت على وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال أفريقيا؟

بالفعل الأوضاع والأزمة المادية أثرت على الفريق بشكل كبير، هناك عدة لاعبين ومن بينهم أنا لم نحصل على رواتبنا منذ عدة أشهر، السبب في ذلك لعدم وجود شركة راعية تتولي الأمور وأتمنى أن يوجد حل جذري لإنهاء هذه الأزمة.

- إذا استمرت هذه الأوضاع داخل الفريق الجزائري من الممكن أن ترحل؟

لديّ عقد لمدة موسم آخر، إذا تلقيت عرضًا النادي من الممكن أن يستفيد ماديًا وأنا أيضًا، لكن في الوقت الحالي أنا كل تركيزي مع الفريق ولم أقرر شيء حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري الجزائري.

- كيف ترى فرص وفاق سطيف في البطولة الأفريقية في ظل الأوضاع المادية؟

مباراة الترجي متكافئة الفرص، كل فريق يستطيع التأهل لدور نصف النهائي، لدينا الأمل في التأهل خاصة أن نتيجة الذهاب تعتبر لصالحنا بعدم تلقينا أي أهداف والخروج بنتيجة التعادل السلبي، وقادرون على تحقيق التعادل الإيجابي أو الفوز والتأهل من رادس والجميع يمتلك الثقة للتأهل للدور القادم.

- برأيك هل يكون وفاق سطيف الحصان الأسود في البطولة؟

لما لا، فريق وفاق سطيف صحيح يمر بأزمة مالية خانقة لكن نلعب على البطولة، ونتمنى أن نسير إلى أبعد مكان في هذه البطولة ونكون الحصان الأسود.

- تواجدتم مع الرجاء في مرحلة دور المجموعات ومن المحتمل مواجهة الأهلي.. مَن الفريق الذي تريد مواجهته؟

كلما تجاوزت مرحلة وتقدمت لأخرى ستواجه بالتأكيد فرقًا أقوى، لا يوجد فريق من الممكن أن يصل لهذ الدور وتكون مواجهته سهلة سواء كان الرجاء أو الأهلي، لكن أتمنى مواجهة الأهلي لأنه هو الفريق الأقوى في البطولة وسنواجه فريقًا يمتلك تاريخًا في بطولة دوري الأبطال أيضًا سيُكتب في سيرتي الذاتية أنني واجهت الأهلي.

- واجهتم الرجاء مرتين.. برأيك ما هو عوامل قوة الفريق المغربي ونقاط ضعفه؟

فريق الرجاء نقاط قوته كيف يفوز بالمباراة والخروج بأقل الأضرار، لكن نقاط ضعفه قلة المهاجمين وقلة عدد الأهداف بجانب إمكانية التسجيل في مرماهم.

- برأيك.. هل الأهلي قادر على تخطي الرجاء المدعوم من جماهيره؟

الأهلي قادر بخبراته تخطي ضغط جماهير الرجاء، لكن المباراة تحتاج لفريق يخرج بأقل الأخطاء والأعلى تركيزًا والأهلي يمتلك التفوق في نتيجة الذهاب.

- أخيرًا.. مَن هو الفريق المرشح للفوز بهذه النسخة بلقب دوري أبطال أفريقيا؟

الوداد البيضاوي، أو وفاق سطيف.